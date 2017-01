La testa e la coda della Governance Poll, la rilevazione sul gradimento riservato ai sindaci dai propri cittadini realizzato ogni anno da Ipr Marketing per Il Sole 24 Ore, è del Movimento 5 stelle. La più amata è la torinese Chiara Appendino, in fondo c'è la collega di partito Virginia Raggi a Roma (seguita solo da Rita Rossa ad Alessandria).

Viriginia Raggi, tra i neosindaci, è l'unica a scendere sotto al 50%: a Milano Beppe Sala si piazza al trentesimo posto con il 55% (3,3 punti in meno rispetto a quanto fatto da Pisapia l'anno scorso), a Salerno Vincenzo Napoli conquista il quarto posto con il 60%, mentre a Benevento Clemente Mastella con il 59,5% occupa il decimo scalino. Buoni piazzamenti anche per Damiano Colletta a Latina, Luigi De Magistris a Napoli (che risale dalla coda dove era stato relegato nelle precedenti edizioni), e Dario Nardella a Firenze, che in realtà conferma il suo personale trend.

Una sorpresa si trova al terzo posto della classifica, con un ex appartenente al M5s: Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, che l'anno scorso si trovava al 49esimo posto.

Come spiega il Sole24Ore, comunque, quello misurato dal Governance Poll non è un consenso elettorale, poiché manca il confronto con gli altri possibili candidati. Si tratta di risposte che mirano a misurare il gradimento ottenuto dal sindaco, un indice dato da una miscela di fattori, tra cui quelli inerenti ai reali risultati dell'attività amministrativa e altri di ordine emotivo. La rilevazione, comunque, ha evidenziato delle differenze nel paese: in generale, infatti, gli italiani delle città confermano la sufficienza piena per i propri sindaci, anche se con una frenata dal 54,8% di consensi dell’anno scorso al 53,5% di quest’anno. I primi cittadini delle regioni del Sud, però, si bloccano due punti sotto a quelli del Nord, al 52%.