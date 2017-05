Lo ha ucciso a martellate e poi lo ha decapitato. Un dramma familiare degno di un film horror quello avvenuto a Izola, in Slovenia, dove un uomo di 31 anni ha barbaramente ammazzato il proprio padre, 59enne. A scoprire il cadavere ieri sera tardi, nella casa di famiglia sul litorale sloveno a poche decine di chilometri dal confine con l'Italia, è stata la moglie della vittima e madre del presunto assassino, che rientrando ha trovato il corpo straziato e ha lanciato l'allarme. Dopo aver intuito cosa era successo, la donna ha chiuso a chiave dentro casa il figlio-omicida, quindi ha chiamato la polizia per denunciare l’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il 31enne, arrestato, soffrirebbe di disturbi psichici e in passato era stato ricoverato due volte in modo forzato, ma fino a ora non aveva mai dato modo ai suoi genitori di preoccuparsi per atti di violenza. Risulta inoltre incensurato. Secondo quanto riporta il portale sloveno SIOL, si sta verificando la ricostruzione secondo la quale lo stesso omicida avrebbe chiamato la polizia poche ore prima del gesto per annunciare che avrebbe ucciso il padre. Ancora non è chiaro se la morte sia avvenuta per i colpi ricevuti alla testa o per la decapitazione.

Non è la prima volta che dalla Slovenia arrivano notizie di cronaca analoghe. Lo scorso marzo a Lukovec, minuscolo villaggio di una quindicina di case nei pressi di San Daniele del Carso, sull'altipiano, a pochi chilometri da Trieste, un uomo di 35 anni ha ucciso la nonna di 80 anni e il fratello di 31. Poi li ha decapitati bruciando le loro teste.