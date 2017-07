Stando a numeri diffusi dai Monopoli sono tantissimi gli italiani che ogni giorno giocano qualcosa al lotto e alle varie lotterie nazionali nella speranza di ritrovarsi tra l'elenco dei vincitori, eppure c'è chi pur vincendo premi anche importanti come consistenza alla fine non ritira i soldi dimenticandosene completamente. Come ha scoperto l'agenzia Adnkronos rielaborando i dati dei Monopoli, infatti, solo negli ultimi sette anni e considerando solo Lotto e lotterie, non sono stati ritirati premi per ben 353 milioni di euro.

Nel dettaglio, considerando il solo gioco del lotto, a fronte di giocate complessive passate da 6,6 miliardi di euro a 8 miliardi, dal 2010 al 2016 non sono stati ritirati premi per 344 milioni di euro. Una media di circa 49 milioni l'anno che però ha visto la punta massima, nel periodo considerato, nel 2011 con 54,4 milioni seguito dai 53,2 milioni del 2012 e dai 49,1 del 2010.

Stessa situazione anche per le lotterie anche se con numeri inferiori viste anche le giocate. Nel periodo dal 2010 al 2015 non sono state ritirate vincite per 9,1 milioni con un massimo di circa 3 milioni di premi abbandonati per i vincitori della lotteria Italia del 2015. Se nella maggior parte dei casi si tratta di premi minori, infatti, la somma del 2015 è dovuta principalmente al secondo premio della Lotteria Italia da 2 milioni di euro, rimasto non assegnato. Seguono poi il 2011 con 2,7 milioni e il 2013 con 1,7 milioni di euro lasciati. Per chi si fosse accorto al'ultimo momento di essere vincitore di una lotteria del 2016 ha ancora tempo ma deve sbrigarsi per reclamare il premio. Il termine ultimo per non vedere sfumato il pagamento infatti è fissato al 10 luglio prossimo.