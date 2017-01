“L’ultimo contatto con Marco risale alle 16:30 di ieri pomeriggio e ancora la slavina non era venuta giù: poi più nulla”. A raccontare l'ultimo scambio con Marco Vagnarelli è il fratello, parlando dell'uomo disperso insieme alla fidanzata Paola Tomassini all’Hotel Rigopiano a Farindola, distrutto ieri da una valanga. “Ci siamo messaggiati su WhatsApp, mi ha scritto che stavano per ripartire, ma c’erano ritardi per via della neve. C’erano dieci auto in fila e stavano aspettando che fosse liberata la strada” racconta Fulvio all’Ansa. La coppia di Castignano, comune della provincia di Ascoli Piceno già coinvolto nei mesi scorsi nei terremoti del 24 agosto e 26/30 ottobre, si era concessa una vacanza di due giorni in montagna, in un luogo caro sia agli abruzzesi che ai marchigiani, alle pendici del Gran Sasso: “Sì, un viaggio breve che era finito e stavano ripartendo. Dovevano andar via al mattino ma a causa del maltempo che bloccava la strada sono dovuti rimanere, fermandosi anche a pranzo. Si era impaurito per la scosse di terremoto, ma non per il maltempo. L’ultimo messaggio mio fratello lo ha mandato a mio figlio – racconta ancora Fulvio -. Lo ha avvisato che, visto che non riuscivano ancora a ripartire, rientrava in hotel e che dentro il telefono non prendeva. Da quel momento non abbiamo più notizie di Marco e Paola”.

Emanuele Bonifazi, lavorava in hotel da 4 anni.

in foto: Emanuele Bonifazi

Tra i dispersi ci sarebbe anche un ragazzo di 25 anni della provincia di Macerata, anch'egli arrivato all'Hotel Rigopiano insieme alla fidanzata di 24 anni. Mpm si hanno inoltre notizie di Emanuele Bonifazi di Pioraco, in Provincia di Macerata, che da quattro anni lavorava come dipendente nell'hotel. I genitori, appena appresa la notizia, sono immediatamente partiti per l’Abruzzo. Il ragazzo era molto conosciuto a Pioraco, così come il padre Egidio, coordinatore della protezione civile.

Marco Tanda e Jessica Tinari: lui era pilota Ryanair.

Della provincia di Macerata, per l'esattezza di Gagliole, era anche Marco Tanda, 26 anni a marzo, pilota della Ryanair che da alcuni giorni si trovava all'Hotel Rigopiano insieme alla fidanzata Jessica Tinari, 25 anni, nata a Lanciano e residente a Chieti. I due si erano concessi una breve vacanza sulla neve prima del rientro a Roma di Marco, che avrebbe dovuto ricominciare a lavorare.

Alessandro Riccetti, 33 anni, lavorava alla reception.

Alessandro Riccetti, ternano di 33 anni: "Non abbiamo ancora nessuna notizia di lui, aspettiamo. Ma vogliamo vivere privatamente questi momenti", ha raccontato la zia, spiegando l'ultimo contatto telefonico con la madre l'ha avuto ieri alle 16. Laureato in Lingue straniere per la comunicazione internazionale, 33 anni da compiere tra tre giorni, il giovane lavorava dal dicembre 2015 nella struttura alberghiera del Gran Sasso come addetto alla reception.

Luciano e Silvana, dovevano ripartire martedì.

I loro nomi risulterebbero nel registro delle presenze insieme a quelli di Luciano Caporale, 54 anni, e la moglie, Silvana Angelucci, 46 anni, entrambi di professione parrucchieri ed entrambi dispersi. I due erano arrivati nell'albergo domenica pomeriggio per ripartire martedì sera tuttavia, a causa del peggioramento delle condizioni meteo, hanno deciso di trattenersi fino a ieri, mercoledì. "Siamo tutti in apprensione, speriamo che questa storia finisca bene – dice il sindaco di Castel Frentano, Gabriele D'Angelo – per il momento non abbiamo notizie e siamo tutti appesi a un filo di speranza. La coppia era molto nota per la loro lunga attività professionale ed era fortemente inserita nel tessuto sociale del paese".

Domenico Di Michelangelo, il poliziotto in vacanza con la moglie e il figlio.

in foto: Domenico Di Michelangelo con la sua famiglia

Non si hanno più notizie da ieri neppure di una famiglia di Osimo, in provincia di Ancona: si tratta di Domenico Di Michelangelo, 41 anni, di Chieti, agente di polizia in servizio a Osimo, della moglie Marina Serraiocco, 37, di Popoli, e del loro bambino di 7anni. "Per favore se avete notizie di mio fratello Di Michelangelo Domenico, della moglie Serraiocco Marina e del figlio Samuel di 6 anni .. siamo preoccupati .. non si hanno notizie da oggi dalle 15.. erano ospiti della struttura”, scrive su facebook Alessandro Di Michelangelo.