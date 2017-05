"Le persone che usano la malattia per poi farsi i fatti propri, perché in realtà non stanno male, smettiamola di chiamarli ‘furbi', perché generalmente il termine furbizia si riferisce anche all'intelligenza, chiamiamoli col loro vero nome, ‘stronzi'."

Questo è l'appunto terminologico che Vladimir Luxuria fa, intervenendo nel programma di Rete 4 "Dalla vostra parte", confrontandosi con un autista ATAC che (si dice nel programma) mentre era in malattia si esibiva come cantante. In effetti, per descrivere il carattere di chi abusa dei suoi diritti dandosi malato per avere agio di fare altro, è importante cercare termini che non lascino spazio ad ambiguità positive. Ma la soluzione proposta da Luxuria, per quanto emotivamente ricca, può essere raffinata.

Infatti ‘stronzo' è una parola molto vasta, che comprende in sé un gran numero di attributi negativi: vediamo allora (a puri fini di educazione linguistica) alcune specificazioni (aggettivi e sostantivi) che, di caso in caso, si attagliano meglio a descrivere questo peculiare tipo di ‘stronzo'.

Profittatore

Forse è il più preciso e compassato. Il profittatore coglie l'occasione per trarre un ingiusto profitto da cose o persone. In questo genere di casi siamo proprio davanti a qualcuno che decide di trarre beneficio dall'abuso di un diritto fondamentale.

Incivile

L'incivile non sa (o non vuole) comportarsi secondo le regole della ‘città', l'aggregato sociale in cui le regole di convivenza sono più stringenti. Manca di civiltà. Il che si può tradurre nell'eccesso egoista di chi toglie qualcosa alla collettività a proprio esclusivo e indebito favore.

Opportunista

Simile al profittatore, il vantaggio che si prende è però più generico. Diciamo che l'opportunista sa acchiappare la palla al balzo, e sfruttare la situazione a proprio pro – in un'ottica che però è invariabilmente negativa.

Criminale

Qui si va sul pesante, ma è una qualifica senza sbavature. Nei casi in cui l'abuso del diritto all'assenza per malattia configuri una truffa, l'applicazione del termine ‘criminale' risulta quasi automatico: la truffa è un delitto, lo stigma ne consegue.

Vile

Una qualifica morale. Il vile non è solo il codardo, ma anche il meschino (parola che peraltro potrebbe pure essere nell'elenco). Impiegare un istituto civile e costoso come l'assenza per malattia per i propri comodi, beffando la situazione delicata e spiacevole della malattia stessa, può ben dirsi vile.

Spregevole

Parola buona quando si voglia esprimere una forte carica emotiva di giudizio, senza però perdere la finezza. Quella che descrive è una pesante mancanza di pregio morale: osservazione, peraltro, piuttosto nobile.

Sleale

Questo aggettivo richiama il tradimento di una regola, anzi di un patto. Quell'inosservanza delle regole propria dell'incivile qui si eleva a colpevole doppiezza, stracciando l'onorevole lealtà.

Falso

Attenzione: falso è una parola non meno generica di ‘stronzo', e quindi ha i suoi stessi difetti. Però è vero che proietta una luce diversa, per certi versi più esatta; e visto che va molto di moda può essere una buona alternativa in casi del genere in cui un richiamo agli escrementi risulti solo grossolano.

E queste sono solo alcune delle sterminate possibilità che (anche per il caso di specie) la nostra lingua ci dà per descrivere in maniera più penetrante e intelligente realtà spiacevoli, negative e degne di biasimo. Usiamole!