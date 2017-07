"Ritrovata un valigetta con un milione e mezzo di dollari i contanti, chi l'ha smarrita può contattarci", recita più o meno così il singolare annuncio lanciato dal distretto di polizia di Sidney , in Australia, dopo il rinvenimento di una strana valigetta con grossi mazzetti di banconote locali. Il misterioso ritrovamento è avvenuto in un magazzino della zona di Wetherill Park , alla periferia di Sydney, mentre la polizia stava indagando su un'operazione sospetta di importazione di droga.

Anche per questo la polizia federale australiana, che si occupa del caso, pensa che siano soldi sporchi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti. Al momento però non è stato possibile collegare la grossa fortuna direttamente all'inchiesta e si è deciso quindi di creare un annuncio pubblico lanciato anche attraverso i canali social ufficiali come facebook. I soldi nella valigetta infatti non sono stati sequestrati e per ora vengono considerati come denaro perso e non reclamato.

"Hai perso una valigia con 1 milione e mezzo in contanti? Contattaci. Saremmo molto desiderosi di parlare con te", si legge nel messaggio della polizia australiana che elenca anche i numeri a cui fare riferimento per reclamare il denaro. Inevitabili i commenti ironici degli utenti della rete tra cui quello di un uomo che scherza: "Sono miei. Li ho vinti al casinò la scorsa notte".