Il Festival di Sanremo 2017 apre ufficialmente i battenti. La popolare kermesse canora anche in questa edizione vedrà tra i protagonisti, nelle vesti di ospiti, alcuni rappresentanti del mondo dello sport. Sul palco dell’Ariston infatti ci sarà nuovamente lo spazio dedicato al “Tutti cantano Sanremo”: un’idea del direttore artistico nonché presentatore Carlo Conti che permette anche a sportivi famosi, di cimentarsi con alcune delle canzoni del Festival, a loro giudizio indimenticabili. Superando anche la giustificata emozione, questi ospiti dovranno cantare il ritornello del loro brano preferito.

in foto: Marco Cusin in azione con la maglia della Nazionale

Tra i protagonisti della prima serata ci sarà anche un volto noto del mondo della pallacanestro italiana, ovvero Marco Cusin. L’esperto cestista in forza alla Sidigas Scandone Avellino, che milita nel massimo campionato di Basket italiano, sarà dunque sul palco dell'atto d'apertura della 77a edizione del Festival di Sanremo. E pensare che il classe 1985 solo pochi giorni fa si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano destra in seguito alla frattura del quarto metacarpo riportata in allenamento.

Cusin è uno dei giocatori più esperti del nostro palcoscenico. Cresciuto nella Pallacanestro Trieste, ha vissuto la sua lunga carriera tra Serie A Legadue, vestendo le maglie di Biella, Ferrara, Fabriano, Triboldi Sorellina (squadra che poi ha trasferito la sua sede sociale a Cremona), Pesaro, Cantù, Sassari, Cremona e Avellino. Nella sua carriera anche 76 presenze con la maglia della Nazionale, ultime quelle nel Torneo Pre-olimpico culminato purtroppo nella sconfitta contro la Croazia, ad impreziosire un curriculum in cui spiccano le due Supercoppe conquistate rispettivamente nel 2012 e nel 2014.