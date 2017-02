Tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. Giovanna Rigato, una delle ragazze ospiti alle serate nelle residenze dell’ex premier, avrebbe preteso un milione di euro in cambio del silenzio con stampa e Procura di Milano. La 36, volto noto della tv, è attualmente indagata nell'ambito del Ruby Ter, procedimento in cui Berlusconi risulta essere imputata per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe pagato, secondo l'accusa, le ragazze in cambio del silenzio o di versioni favorevoli. Già lo scorso novembre era emerso che Berlusconi – assolto in via definitiva per il caso Ruby – aveva denunciato la Rigato per le sue presunte minacce. Ieri il leader di Forza Italia è stato sentito come parte offesa nell'inchiesta sulla presunta tentata estorsione.

Chi è Giovanna Rigato.

Sul suo sito giovannarigato.it, la 36enne bionda della tv scrive di se stessa: “Giornalista e showgirl, Giovanna nasce a Vittorio Veneto, nel ricco Nordest. Nel 2002 si trasferisce a Milano. Studentessa modello all'università IULM, partecipa ad alcuni casting televisivi. Dopo le prime esperienze televisive come ballerina nel corpo di ballo di Natalia Estrada "La sai l'ultima?"(Canale 5) e "Arrivano i nostri" (Canale 5), si apre per lei la porta rossa del "Grande Fratello 6". All'uscita trova in Maurizio Costanzo un ottimo talent scout. Seguono le trasmissioni "Buona Domenica" e "Questa Domenica" (Canale 5) dove Giovanna è presente tutte le domeniche nel cast fisso. Nel 2006 consegue la laurea in Relazioni pubbliche e pubblicità, nel 2008 la qualifica di giornalista pubblicista. Romantica, testarda e sexy, Giovanna è anche mamma del piccolo Rafael”.

La presunta tentata estorsione a Berlusconi.

“Berlusconi è una persona che io stimo molto, è una persona che se ho bisogno di qualsiasi cosa soprattutto di un consiglio, la cosa più preziosa per me, è disponibile e reperibile”. Era il 26 novembre del 2012 e Giovanna Rigato, intervistata dopo una udienza al processo Ruby, dichiarava di percepire 50mila euro da Mediaset. “Sono diventata giornalista, vorrei farei la conduttrice…” aveva detto ai cronisti. Le cose però sarebbero cambiate col tempo. A luglio scorso, la donna si sarebbe presentata ad Arcore in compagnia di un amico per un colloquio chiedendo prima 500mila euro e poi un milione. Minacce che poi sarebbe state indirizzate a uno dei legali del leader di Forza Italia che poi ha presentato denuncia.