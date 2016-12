Heidi Verret, una 30enne statunitense, aveva un sogno ricorrente e segreto: quello di portarsi a letto dei ragazzi adolescenti nella sua casa di Houma, in Louisiana, malgrado avesse un marito e dei figli. Per mesi ha messo da parte ogni scrupolo e si è lasciara andare alle tentazioni più morbose, mettendo seriamente a rischio la sua vita familiare e professionale ma pensando di farla franca. Heidi, però, si sbagliava: il suo gioco erotico è stato scoperto dalla madre di uno dei ragazzi, che non ha esitato a far venire a galla la verità denunciando la 30enne alla polizia.

A complicare la situazione il fatto che Heidi Verret era l'insegnante dei suoi giovani amanti: lavorava alla Terrebonne Parish School ed è tra i suoi alunni di 15 e 16 anni che ha cercato chi potesse soddisfare le sue voglie. Non paga, ha anche inviato decine di sms dal contenuto osceno a un bambino di appena 12 anni. Arrestata, è reclusa in carcere con una cauzione fissata a 50mila dollari. Ora Heidi rischia fino a dieci anni di reclusione per ciascun capo d'imputazione.

I genitori dei ragazzini coinvolti nella torbida vicenda non avevano mai sospettato nulla del genere: pur avendo notato dei comportamenti strani nei figli, avevano immaginato che si trattasse di normali turbe adolescenziali. Mai avrebbero potuto pensare che una rispettabile insegnante avesse potuto abusare di ragazzini così giovani: "Sono sconvolta e arrabbiata – ha detto una delle madri – Sapevo che anche lei ha dei figli e non pensavo potesse comportarsi così. D'altra parte sono anche triste per la sua situazione: cosa può averla spinta a fare cose che rischiano di rovinare la sua stessa vita? Comunque non voglio che vada in prigione, i suoi figli hanno bisogno di una mamma".