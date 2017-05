Se esistesse una classifica dei bambini più coraggiosi e forti del mondo probabilmente il piccolo Charlie sarebbe nelle prime posizioni. Il bambino, infatti, è venuto al mondo con una rara malformazione cardiaca di origine genetica e alcuni giorni fa si è dovuto sottoporre al sesto intervento chirurgico al cuore della sua brevissima vita. In 18 mesi Charlie ha trascorso quasi più tempo negli ospedali che a casa: è stato trasportato in ambulanza svariate volte, per sui si sono alzati in volo aerei speciali ed elicotteri, ma il bimbo non si è mai arreso, anche grazie alla professionalità dei medici che di volta in volta hanno dovuto trattare il suo caso.

La mamma ha raccontato: "C'è stato un momento all'inizio di quest'anno particolarmente duro. E' stato quando ha avuto un ictus e un attacco epilettico che gli ha provocato seri danni al cervello. In quel momento mi sono chiesto se valesse davvero la pena vivere tra tutto quel dolore, eppure Charlie ogni volta mi conferma che sì, vale sempre la pena vivere. Dopo aver superato i momenti più difficili mi regala sorrisi straordinari. Nostro figlio ha passato molto più tempo in ospedale che a casa. I suoi due fratelli ormai frequentano la scuola vicina alla struttura sanitaria, distante quasi tre ore da dove viviamo, mentre io e mio marito abbiamo organizzato il nostro lavoro per essere sempre accanto a nostro figlio. Sentiamo che presto i nostri incubi termineranno e potremo tornare a casa nostra con Charlie".

I nemici di Charlie però non sono solo la malattia al cuore e gli attacchi epilettici dei quali è vittima: "Ogni giorno – dice la madre – mio figlio rischia di ammalarsi se entra in contatto con bambini che non si sono vaccinati. Il corpo di Charlie sta già combattendo battaglie durissime, anche un semplice raffreddore può essere causa di complicazioni. Il mio incubo ricorrente è sapere che mio figlio possa morire semplicemente entrando a contatto con un bambino o una bambina che non sono vaccinati: per questo chiedo a tutti i genitori di non sottovalutare questo rischio!".