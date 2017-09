Si è aperta oggi a Lecce la quarta edizione delle Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil, dal titolo “Il futuro del lavoro dopo l’era della disintermediazione”. La cerimonia di apertura si è tenuta al Teatro Apollo e a dare il via alla kermesse è stata la segretaria generale della Cgil Susanna Camusso che ha lanciato le quattro azioni per la crescita e la coesione sociale di cui il paese ha bisogno. I cardini di queste azioni sarebbero: Scuola, sanità e servizi sociali. Messa in sicurezza del territorio e valorizzazione del patrimonio artistico culturale. Mobilità delle persone e delle cose. Politiche industriali e rafforzamento del sistema della conoscenza per sostenere l'innovazione diffusa.

Azioni di intervento per l’occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, oltre che per la crescita e la coesione sociale del paese. Le linee guida sono state individuate dall’assemblea generale della Cgil nazionale, che si è aperta ieri e conclusa oggi con l’intervento della Camusso. Il Sud, a parere della Cgil "ha vissuto, purtroppo, vent'anni di solitudine, durante i quali è mancata una strategia ordinaria, e in cui è uscito dalle politiche, persino dal dibattito pubblico. Ad oggi, il Masterplan e i Patti territoriali restano solo un elenco di intenzioni, ancora una volta rischiano di rappresentare un'occasione mancata per la crescita italiana”. Per questi motivi la Cgil ha deciso di vincolare un’assemblea generale sui temi del Mezzogiorno per individuare le “strategie per colmare il gap strutturale tra regione del sud e del centro nord”.

I quattro giorni di lavoro dell’evento organizzato dalla Cgil andranno avanti con due dibattiti nel pomeriggio di oggi: parteciperanno il presidente della commissione Bilancio della Camera Francesco Boccia e la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi. Le giornate proseguiranno tra incontri e concerti, come quello della Bandabardò in piazza Sant’Onofrio, previsto questa sera a partire dalle 22.

Nei prossimi giorni previsti anche altri appuntamenti tra cui quelli con i sindaci di Luigi De Magistris e Virginia Raggi, con il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e i focus con Rosy Bindi e i ministri Andrea Orlando e Giuliano Poletti.