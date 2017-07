in foto: Monte Cervino (Wikipedia).

Tragedia in Valle d'Aosta, dove una alpinista americana, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morta domenica sera, intorno alle 20, dopo essere stata stata colpita da un fulmine mentre si trovava sulla vetta del Monte Cervino. Gravemente ferito risulta il suo compagno, che è però riuscito a lanciare l'allarme e a far giungere i soccorsi. È attualmente ricoverato in un ospedale svizzero, avendo riportato alcuni traumi e in stato di ipotermia. Ma per i soccorritori non è stata di certo una passeggiata: a causa del maltempo e del buio della notte, sono riusciti a raggiungere i due alpinisti verso l'una di notte, quando la visibilità è migliorata.

La vittima e il suo fidanzato sono precipitati per alcuni metri lungo la parete Nord, quella svizzera, trattenuti dalle corde con cui si erano legati alla croce una volta arrivati in vetta. L'uomo è però riuscito a usare il telefono soltanto una volta, per chiamare i soccorsi, poi non ha più risposto alle chiamate. La coppia, originaria del Nevada, che già in passato aveva tentato la scalata del Cervino, era arrivata sabato scorso a Capanna Carrel, a 3.830 metri d'altezza, l'ultimo riparo prima di raggiungere la cima del Cervino (4.478 metri). "Abbiamo detto loro di fare attenzione per via dei temporali", ha dichiarato Lucio Trucco, guida alpina del Cervino ed esperto soccorritore. Domenica hanno deciso di attaccare la vetta, "probabilmente hanno fatto più fatica del previsto, c'era la neve portata dai temporali del giorno prima e avranno dovuto indossare i ramponi, raddoppiando i tempi di salita".