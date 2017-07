Si chiamava Luca Borgoni e avrebbe compiuto presto 22 anni, l’alpinista morto ieri mattina durante una scalata sul Cervino, vicino alla Capanna Carrel in Valle d'Aosta. Cuneese, stava partecipando all’evento ‘Chilometro verticale’del Cervino X-Trial, gara di corsa in montagna, in programma questo fine settimana presso il comune di Valtournenche. Una volta terminata la gara con arrivo presso il rifugio Oriondè, il giovane avrebbe proseguito in solitaria il percorso che l'avrebbe portato a 3.800 metri dove, per motivi ancora ignoti, sarebbe precipitato. A darne l'allarme una cordata di alpinisti che Borgoni aveva poco prima sorpassato lungo l'ascesa. Subito sono scattati i soccorsi, ma quando gli uomini del soccorso alpino sono arrivati sul posto per il 22enne non c’era più nulla da fare. Il cadavere, recuperato dal Soccorso alpino valdostano, è stato trasferito a Cervinia, dove poco dopo sono stati accompagnati i genitori per il riconoscimento.

Luca abitava a Cuneo con il padre Vittorio Borgoni (segretario della società Dragonero, giudice regionale della Federazione di atletica leggera), la madre Cristina (figlia di Rosangela Giordana, giornalista del settimanale cattolico ‘La Guida’ e di Eraldo, altro storico compianto giornalista cuneese) e la sorella minore Giulia. Lunedì scorso aveva consegnato la tesi in Biologia per la laurea triennale. Grande appassionato di sport alpino, il 22enne aveva nel cassetto il sogno di scalare il Dhaulagiri, la settima montagna più alta del mondo, per poi compiere la discesa con lo snowboard, come si può scorgere nella sua pagina personale Mountopia (https://www.mountopia.com/timelines/luca-borgoni). Era tesserato del Gruppo sportivo Roata Chiusani, che frequentava spesso per gli allenamenti.