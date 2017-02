in foto: Un funzionario della U.S. Customs and Border Protection al lavoro.

La valigia che i funzionari dell'Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth si sono trovati di fronte non era solo disgustosa, ma anche pericolosa. Il 4 febbraio i doganieri hanno fermato una donna proveniente dal Vietman, chiedendo di controllare la valigia. Al suo interno le guardie di frontiera hanno trovato 22 chili di organi di animali, tra cui cervello, cuore, testa, lingua, piedi e altro ancora. Secondo la WFAA-TV si sarebbe trattato di parti di polli, maiali e mucche. Cleatus Hunt Jr., direttore alla dogana di Dallas, ha spiegato che "questi tipi di prodotti a base di carne sono potenziali vettori di malattie periocolose che potrebbero causare effetti devastanti".

Gli organi sono stati distrutti utilizzando uno sterilizzatore a vapore. L'episodio non è comunque isolato, ma i tentativi di aggirare i controlli alimentari sono sufficientemente noti da tenere sempre allerta le autorità e impegnati i controlli sulle frontiere. A gennaio, ad esempio, un passeggero di ritorno da El Salvador portava con sé quattro polli cotti e tre confezioni di carne di maiale cruda. Secondo una recente dichiarazione della U.S. Customs and Border Protection, ogni giorno vengono sequestrati in media 4.638 prodotti illegali di origine animale e vegetale.