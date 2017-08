Omicidio a Cerignola, nel foggiano. Un uomo di 46 anni è stato ucciso davanti all'ingresso del cimitero locale con un colpo di pistola sparato in pieno volto. L'agguato è avvenuto intorno alle 9,30 di mattina e la vittima – pregiudicato con precedenti legati allo spaccio di stupefacenti, del quale non sono state rese note le generalità – è morta sul colpo. Sembra che il 46enne fosse a piedi al momento dei fatti. Passeggiava per strada, quando è stato raggiunto dal killer che gli avrebbe sparato un solo colpo di pistola in pieno volto, prima di far perdere le proprie tracce. Inutili i soccorsi degli operatori del 118. I carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi tecnici alla ricerca di elementi utili alle indagini, sono impegnati in una vasta serie di controlli nella cittadina alla ricerca del responsabile dell'omicidio.

L’omicidio arriva a distanza di 15 giorni dalla strage di San Marco in Lamis, quando una banda ha ucciso un capoclan della mafia del Gargano, suo cognato e due contadini che avevano assistito all’esecuzione.