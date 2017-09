Hai mai sognato di venire pagato regolarmente per bere birra? In caso affermativo c'è il lavoro che fa per te. Un'azienda britannica a infatti ha appena avviato la selezione di nuovo personale da impiegare proprio nell'assaggio della bevanda alcolica dietro regolare compenso e normale contratto di lavoro. Un impiego adatto anche a chi ha altre attività visto che l'annuncio pubblicato su LinkedIn dalla Meantime Brewing Company prevede un contratto solo part time per sessioni di 3 ore a settimana.

In particolare il lavoratore scelto avrà il compito di assaggiare nuovi aromi e nuove miscele di birra da lanciare sul mercato che gli verranno proposte di volta in volta. Chi sta già pensando ad una propria candidatura deve mettere in conto però che la posizione lavorativa è a Londra e richiede ovviamente la conoscenza di un ottimo inglese generale ma anche parole specifiche che riguardano il settore della birra. L'azienda non ha fornito cifre precise ma ha assicurato che il salario sarà competitivo e ovviamente includerà alcuni sconti sulla birra oltre ai vari giri gratis durante il lavoro.