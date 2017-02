Qualcuno lo ha già definito i lavoro più "dolce" del mondo, certamente quello offerto dalla Mondelez International, la multinazionale di cui fanno parte anche Milka ed Oreo, farà gola a tanti e non solo per l'impiego. Se amate provare ogni barretta di cioccolato in vendita sugli scaffali dei negozi e non resistete a ogni nuovo biscotto lanciato sul mercato, probabilmente siete i candidati ideali per il lavoro di assaggiatore di cioccolato. L’annuncio per l’assunzione della figura di assaggiatore è stato pubblicato dalla multinazionale americana leader nel settore alimentare online. Il lavoro tecnicamente è semplice: basta testare i prodotti del gruppo dando poi un feedback dettagliato sugli stessi.

È molto probabile dunque che non si assaggeranno prodotti già in commercio ma nuove creazioni da lanciare o modifiche alle ricette di prodotti attuali. Ad ogni modo non è richiesta molta esperienza essendo una posizione lavorativa "entry level", anche se bisogna essere un grande appassionato di cioccolato e saper distinguere diversi sapori per poi poter dare un giudizio. Fondamentale anche la padronanza delle lingue ma soprattutto saper lavorare in squadra visto che il lavoro prevede assaggi collettivi e successivi confronti con una squadra di relatori. Si tratta però di un lavoro part time, dal martedì al giovedì per circa sette ore e mezza, da svolgere, presso la sede Mondelez in Gran Bretagna.