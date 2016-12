Mark Thompson è un trentaquattrenne inglese che per vivere fa il camionista ma che quando ha un po’ di tempo libero ama andare in giro per il Paese a caccia di “tesori”. Ha infatti una grande passione per i tesori nascosti e per questo gli capita di andare in cerca di cimeli con il suo metal detector. Ed è quello che ha fatto anche un po’ di tempo fa, quando ha deciso di “andare a caccia” nella foresta di Sherwood, famosa in tutto il mondo per la leggenda di Robin Hood. E lì, come raccontano i media britannici, a un certo punto il suo metal detector ha cominciato a suonare. Il camionista pensava che si trattasse di qualche monetina lasciata dai vacanzieri ma invece ha notato che tra le foglie e il terriccio c’era un vecchio anello.

L'anello potrebbe valere tra 20mila e 70mila sterline – Un vecchio anello che, stando alle prime stime, risale al quattordicesimo secolo e ha un valore che si aggira tra le 20mila e le 70mila sterline (oltre 80mila euro). Subito l’uomo ha denunciato la sua preziosa scoperta e ora, mentre l’anello è al vaglio degli specialisti del British Museum, spera di poter ricevere una buona ricompensa. “Sono anni che cerco di comprare una casa e sarebbe bellissimo farlo proprio ora”, ha confessato ai media inglesi.