“Penso che qualcuno abbia voluto farmi rivedere mia madre”: con queste parole Denise Underhill, una donna inglese che da qualche tempo si è trasferita a vivere in Florida, ha commentato un episodio avvenuto diciotto mesi dopo la morte di sua madre Beryl Turton. Come si legge sui media britannici, quel giorno Denise sentiva particolarmente la mancanza di sua madre e avrebbe tanto voluto parlare con lei ma era ovviamente consapevole che nessuno avrebbe potuto accontentarla. Così, mentre era impegnata in alcuni lavori domestici, ha deciso di accendere il computer e cercare su Google Earth la vecchia casa di famiglia nel Regno Unito, quella in cui viveva sua madre. La casa era stata venduta nel 2015 e lei voleva vedere come era cambiata. Ma quello che invece ha visto quando ha individuato il punto esatto su Google Earth è qualcosa che l’ha lasciata senza parole.

La madre morta in una immagine di Google Earth – Nel giardino davanti casa c’era proprio sua madre impegnata a innaffiare le piante. Per Denise rivedere la madre morta nel pieno delle sue azioni quotidiane, come se tutto stesse accadendo in quel momento, è stata una bella sorpresa. “Quel giorno ebbi un impulso molto forte di risentire la voce di mia mamma ma sapendo bene che era impossibile, decise di dare uno sguardo con Google Earth alla nostra casa dopo che era stata venduta due anni fa dopo la morte di mia madre, così, per vedere se era cambiato qualcosa. Ed eccola, lei, in giardino che innaffia le piante”, ha raccontato la donna.