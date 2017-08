Si dice che nel mondo ci siano almeno 7 persone identiche a ognuno di noi. Ma è vero? Quante possibilità abbiamo di incontrarle? Una risposta a queste domande può darla indubbiamente Eva Casado, una fotografa professionista di Madrid, che ha deciso di intraprendere l’insolito progetto ben sette anni fa: ha iniziato la sua ricerca su Facebook, lanciando diversi appelli sul social network con un unico obiettivo: trovare una persona che le somigliasse il più possibile. E alla fine ci è riuscita.

L’impresa di Eva non è però casuale. Nel 2010 aveva visto su internet una fotografia scattata durante la Tomatina, la celebre “battaglia dei pomodori” che si tiene ogni agosto a Buñol (vicino Valencia). In quello scatto la giovane ha riconosciuto la sua sosia e così ha iniziato una lunga ricerca per poterla incontrare. In realtà quella foto (scattata dal fotografo Camillo Olarte, per un servizio sulla festa valenciana, pubblicata per una rivista messicana) aveva catturato dapprima l’attenzione del fratello di Eva, mentre era in volo dal Messico alla Spagna. Quest’ultimo, però, pensava che fosse veramente la sorella, tant’è che disse alla cugina che era con lui: “Ah guardala, è andata alla Tomatina e non mi ha detto niente”. Eva, dopo aver visto la foto, è rimasta stupefatta e ha cominciato a scrivere ogni agosto, in coincidenza con l’evento, degli appelli su Facebook. “Ragazza della Tomatina, se stai leggendo queste righe finalmente ti è arrivata questa fotografia. Voglio che tu sappia che il mio unico obiettivo è decifrare l’enigma che mi accompagna dal giorno in cui ho scoperto la foto”.

Ci sono voluti sette anni, ma alla fine la ricerca ha dato i suoi frutti. La stessa Eva ha dato la notizia su Facebook: le due ragazze si sono incontrate nei giorni. La sua “gemella” vive a Miami ( oltre 7mila km di distanza in linea d’aria) e si è messa in contatto con la ragazza spagnola non appena ha visto la foto circolare sui social network. Eva ha voluto “ringraziare tutti per avermi aiutato a diffondere questa foto per il mondo. Solo grazie a voi è stato possibile incontrare la mia sosia dopo tante Tomatine. Sì, alla fine ho incontrato la ragazza della Tomatina. Grazie a voi ho iniziato una nuova amicizia”.