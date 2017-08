Stava per salire su un volo Ryanair da Manchester all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, portando con sé una bomba artigianale. Fortunatamente non ci furono conseguenze per quel Boeing 737. Nadeem Muhammad, pakistano di 43 anni ma con passaporto italiano, fu fermato allo scalo britannico. Perquisito, interrogato e schedato, venne poi rilasciato, per una sua presunta non pericolosità. Era il 30 gennaio e qualche giorno dopo (il 5 febbraio) lui a Orio ci arrivò comunque, ma stavolta senza ordigno. Ma l’8 febbraio il dispositivo è stato nuovamente esaminato. Nessun dubbio: era una bomba. Gli esperti artificieri l’hanno definito un "ordigno esplosivo improvvisato grezzo ma potenzialmente vitale" e Muhammad è stato arrestato in Regno Unito il 12 febbraio. In particolare il dispositivo aveva mostrato tre batterie con dei fili collegati all’evidenziatore, che conteneva anche della polvere esplosiva. L’ordigno era nascosto nella fodera della valigia.

Aperto il processo nei confronti del pakistano.

Ieri, lunedì 31 luglio è comparso in tribunale a Manchester e il Guardian e gli altri giornali inglesi hanno riportato la notizia del processo. All’epoca l’uomo aveva negato di saperne qualcosa: “Non so chi l'abbia messo nella mia valigia, forse mia moglie”, avrebbe detto agli addetti alla sicurezza aeroportuali. Nadeem è attualmente in stato di fermo. Per l'accusa non ci sarebbero dubbi: voleva salire sull’aereo con l’intenzione di far denotare l’esplosivo. “L’unico motivo per cui avrebbe cercato di portare quel dispositivo sull’aereo era farlo esplodere sul Boeing 737 – ha detto ieri il procuratore Jonathan Sandiford – mettendo in pericolo la vita dei passeggeri a bordo e causando danni all’aereo stesso”.