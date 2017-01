Voleva farsi un selfie con un coccodrillo nel Parco nazionale di Khao Yai in Thailandia, ma l'animale non ha apprezzato e l'ha morsa alla gamba sinistra provocandole una profonda emorragia. Protagonista della brutta avventura un turista francese di 41 anni. Stando a quanto raccontato da un funzionario del parco thailandese, la donna era rimasta particolarmente affascinata dalla foresta pluviale, la "casa" degli alligatori. Così, non ha resistito alla tentazione di immortalare il luogo con uno dei protagonisti principali: si è avvicinato a un coccodrillo che sonnecchiava all'ombra di una piccola cascata, ma ad un tratto è stata azzannata alla gamba sinistra.

Le foto scattate sul luogo dell’incidente mostrano la donna che viene portata via dalla zona dai soccorritori. Si vede chiaramente la benda sulla gamba a protezione della ferita. La 41enne è stata poi trasportato all'ospedale di Bangkok, ma non è in pericolo di vita

.