Una bimba di soli tre mesi è morta dopo essere caduta dalla finestra del secondo piano di una palazzina all’incrocio tra via Ugo Bassi e via Matteotti, in pieno centro a Cento. Sul posto i carabinieri e il 118.

La tragedia è si è verificata nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.30, nel pieno centro di Cento per cause ancora in corso di accertamento. La bimba, di origini pakistane, a quanto pare era in compagnia del suo fratellino e di un suo amichetto che, molto probabilmente, ci stavano giocando. Quando è stata soccorsa dal personale del 118 la piccola era ancora in vita, anche se in condizioni disperate, ed è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna. Purtroppo però, a causa dei gravi traumi subiti nella caduta, non ce l’ha fatta.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i Carabinieri e il personale della Polizia Municipale di Cento.