Più di tre italiani su quattro – il 78 percento – questa sera resteranno a casa per il cenone di Capodanno. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixé secondo cui saranno destinati alla tavola in media 80 euro a famiglia. E sulle tavole italiane, come sempre, non mancheranno alcuni prodotti tipici delle feste e della tradizione. A partire dallo spumante che, sottolinea Coldiretti, si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (89 percento) e che è seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell'88 percento dei menu di fine anno. Insieme alle lenticchie, forte è anche la presenza del cotechino nel 72 percento delle tavole. Si stima che siano serviti 6,5 milioni di chili di cotechini e zamponi, con una netta preferenza per i primi. Quest’anno invece sembrano essere state abbandonate dai più “le mode esterofile” del passato, con il 9 percento di italiani che si permettono le ostriche e l'8 percento il caviale. Tra il pesce che apparirà sulle nostre tavole resiste il salmone (presente nel 56 percento dei menu), ma forte è soprattutto la presenza del pesce locale come vongole e alici.

Un italiano su 4 ha acquistato prodotti nelle regioni del sisma.

Spazio anche alla solidarietà dato che, sottolinea Coldiretti, quest’anno quasi un italiano su 4 (il 24 percento) ha scelto di acquistare prodotti tipici dei territori colpiti dal terremoto (come, ad esempio, le famose lenticchie di Castelluccio di Norcia) anche grazie al moltiplicarsi di iniziative come quelle promosse dai mercati di Campagna Amica in tutta Italia.

Più di 4 milioni di italiani in vacanza a Capodanno.

Coldiretti ha realizzato anche una indagine su quanti, invece di restare a casa con famiglia e amici, hanno deciso di concedersi una vacanza a Capodanno. Saranno 4.5 gli italiani che trascorreranno l’ultima notte dell’anno fuori casa con un aumento di circa il 10 percento rispetto allo scorso anno. Secondo l’indagine, l'80 percento ha scelto una meta in Italia. Sulle destinazioni pesano certamente i drammatici episodi di terrorismo internazionale che, secondo quanto emerso dall'indagine, condizionano la scelta delle vacanze di più di un italiano su cinque.