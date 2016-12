Sembra proprio che ai cinesi i cigni piacciano molto ma non quanto per la loro bellezza ma per la loro carne. La conferma è arrivata qualche giorno fa, ad Adria, in località Piantamelon, dove un cinese è stato visto allontanarsi con un cigno tramortito sotto il braccio. Sembra volesse cucinarlo come portata principale in vista di queste festività Natale. E’ stato però avvistato da un residente che ha subito avvisato la polizia municipale. Il bracconiere avrebbe spiegato alle autorità che l'animale era di sua proprietà e che l'aveva portato con sé da Cavarzere, dove risulta residente. La storia però non ha convinto i vigili urbani che hanno liberato il cigno e che adesso stanno facendo luce sull'accaduto. L’episodio peraltro non sarebbe isolato: i residenti di Adria già in passato hanno lamentano la scomparsa di volatili, soprattutto anatre, dalle acque che circondano il centro storico. “Si spiegherebbero così – commenta il primo cittadino Massimo Barbujani – le sparizioni alle quali ogni tanto assistiamo. Da tempo sono sempre più ricorrenti le segnalazioni di inspiegabili scomparse di volatili, anatre in primo luogo, dalle acque che cingono il centro storico. Sono stato avvertito da un residente che ha visto questo cinese allontanarsi con il cigno tramortito in braccio”.