Stava semplicemente facendo il suo lavoro vigilando sull'accesso a una strada momentaneamente chiusa al traffico e per questo aveva fermato un giovane in scooter e senza casco. Tanto è bastato però perché contro di lui partisse una vera e propria spedizione punitiva ad opera del gruppo di amici del giovane, culminata in un brutale pestaggio in strada contro l'agente della polizia municipale. È quanto accaduto nella serata di sabato a Catania, nei pressi di via Del Rotolo, vicino al lungomare Ognina del capoluogo etneo.

Il ragazzo fermato dopo essere andato via, infatti, è ritornato accompagnato da un gruppo di amici e sodali che si è scagliato contro il vigile urbano pestandolo a sangue prima di dileguarsi. L'agente è stato colpito anche con un casco alla testa e ha riportato un forte trauma cranico. Soccorso e trasportato all’ospedale Cannizzaro, il vigile è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione e operato per una seria emorragia cerebrale. Sul caso è stata aperta una indagine affidata alla Squadra Mobile della polizia

"Quello che si è consumato sabato sera è davvero un episodio inaudito di violenza e inciviltà. L'aggressione è nata semplicemente perché il nostro vigile ha impedito l'ingresso ad un ragazzo in motorino, per di più senza casco ", ha commentato su Facebook il sindaco di Catania Enzo Bianco, aggiungendo: "É un episodio di delinquenza aggravato dalla insopportabile incapacità di alcuni catanesi di rispettare normali regole del vivere civile come un divieto di transito o di sosta. Tutto questo è inaccettabile. Occorre individuare i responsabili del tentato omicidio di ieri sera, condannarli in modo esemplare, far sì che scontino la pena.