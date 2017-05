I corpi di un'anziana coppia sono stati trovati senza vita nella loro casa di Catania. Secondo i primi accertamenti, si ipotizza che sia stato un caso di omicidio-suicidio. Le vittime sono un ex trasportatore di 82 anni e la moglie 81enne, sposata in seconde nozze. Sul caso indaga la Squadra mobile locale, diretta da Antonio Salvago. Sul posto anche il medico legale e il magistrato di turno in Procura, oltre alla polizia scientifica per i rilievi sulla scena del crimine.

L'allarme è scattato dopo una segnalazione di un parente della coppia. I coniugi avrebbero dovuto fare una visita dal medico stamattina, ma non si sono presentati e non hanno avvertito. Qualcuno ha così provato a chiamare a casa, ma senza risposta. Dopo la chiamata al 113, la Sala Operativa ha inviato una volante sul posto. E’ servito il supporto dei vigili del fuoco per entrare all'interno dell'abitazione, luogo in cui si è consumata la tragedia. Agli investigatori la dinamica sembrerebbe chiara: l’uomo avrebbe sparato alla moglie, costretta a letto per i postumi di una frattura, con un fucile detenuto legalmente. Subito dopo l’avrebbe puntato contro se stesso. I rilievi del medico legale e della polizia scientifica confermeranno questa pista.