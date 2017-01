Una spedizione punitiva in stile mafioso: difficile definire diversamente l'assalto portato da alcune persone a un medico dell'ospedale Vittorio Emanuele di San Cristoforo, cuore della malavita di Catania, quartiere a cavallo tra la periferia e il centro cittadino. E' accaduto tre giorni fa, il primo gennaio 2017: uomini incappucciati sono entrati improvvisamente nella struttura sanitaria. Le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza mostrano il gruppo di balordi attraversare i corridoi, entrare in diverse aree dell'ospedale quindi individuare un medico a lavoro in ambulatorio per accerchiarlo e picchiarlo. La vittima ha riportato un edema alla regione orbitale e alla regione fronto-parietale.

La spedizione punitiva è durata in tutto 18 minuti. In un video diffuso dal portale Tribupress si può vedere Mauro Cappadonna, arrestato su disposizione della Procura, e un gruppo di suoi scagnozzi, alcuni dei quali con il volto coperto poco prima di entrare in azione. L'azione è stata possibile a quanto pare anche grazie alla complicità di un operatore del 118, infermiere non in servizio che tuttavia è stato ripreso mentre abbraccia e saluta con affetto alcuni dei malviventi. Le indagini della Squadra Mobile hanno accertato che l'arrestato intendeva conoscere il nome di una donna che si era permessa di urtare, con un motorino, la sua auto. Il dottore si è rifiutato di fornire le generalità e per questo è stato punito. Sono ancora in corso le operazioni di riconoscimento degli altri soggetti che hanno partecipato alla spedizione punitiva.