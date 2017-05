Due sere fa una dottoressa sarebbe stata aggredita al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. A picchiare il medico con calci e pugni è stata una paziente che, visitata, pretendeva di effettuare gli accertamenti non urgenti nello stesso ospedale e subito. Anche una infermiera intervenuta in soccorso della dottoressa è stata aggredita. A dare notizia del grave episodio è, con una nota, il sindacato Fis-Usae, la Federazione sindacati indipendenti aderente alla confederazione Unione sindacati autonomi europei. “È inconcepibile che, ancora oggi, dopo appelli, denunce, richieste di incontri con i prefetti e comunicati stampa – così il segretario territoriale del sindacato, Calogero Coniglio – gli infermieri, medici e tutto il personale sanitario dei pronto soccorso e dei reparti che operano, in prima linea, per la tutela del cittadino, siano oggetto di aggressioni”.

Sindacato chiede l'intervento delle istituzioni – “Ancora una volta – ha aggiunto Coniglio – ci ritroviamo a raccontare e denunciare episodi in cui colleghi, armati solo di competenza, serietà e professionalità, si scontrano con l'arroganza e la prepotenza di chi conosce solo il linguaggio della violenza”. Per questo il sindacalista ha chiesto l'intervento di tutte le istituzioni interessate “e di tutti quelli che hanno preso atto che con un personale sanitario impaurito e sovraccaricato non può essere più garantita l'assistenza”. La città – ha concluso – “non merita questo indegno calpestio del più elementare diritto quale quello della salute”.

Il primo gennaio c’era stato un raid punitivo contro un medico dello stesso reparto – Non è la prima volta che nell’ospedale di Catania si registrano simili episodi di violenza nei confronti dei medici. Lo scorso primo gennaio nello stesso reparto c’era stato un raid punitivo contro un dottore che si era rifiutato di fornire le generalità di una paziente a un uomo che pretendeva di poterle conoscere e che era poi tornato con dei complici per picchiarlo.