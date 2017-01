Ci sarebbe una furiosa lite scoppiata in un locale notturno di viale della Libertà, nella zona della stazione ferroviaria, a Catania, alla base della sparatoria che sabato notte ha fatto una vittima. Si tratta di un ragazzo di origine romena di 27 anni. Un marocchino di 24, invece, risulta gravemente ferito. Stando ad una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, i due sarebbero stati coinvolti in un battibecco cominciato all'interno del night club e consumatosi all'esterno della struttura. Il ferito ha confermato l'aggressione, forse da parte di altri stranieri, ma non ha saputo fornire le loro identità. Sul caso indagano i carabinieri.

La vittima è deceduta all'ospedale Vittorio Emanuele della città siciliana all'alba di domenica 9 gennaio. A determinarne la morte, probabilmente, una grave ferita al fianco destro con un foro d'uscita sul gluteo e un altro proiettile ritenuto nella gamba. Il 24enne, invece, sarebbe stato colpito in maniera non grave dai proiettili.