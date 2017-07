È avvolta nel mistero la sparizione di Corrado Finocchiaro, 18 anni, di Catania: dall'altro ieri non sarebbe più ritornato a casa, senza dare notizie di sé ai familiari e agli amici. I motivi del presunto allontanamento del ragazzo sono sconosciuti così come i suoi ultimi spostamenti. Il giovane da poco avrebbe sostenuto gli esami di maturità al liceo classico Spedalieri. A comunicare il fatto, su Facebook, sono i tanti amici che stanno condividendo in queste ore numerosi post dedicati al giovane. "Se avete visto questo ragazzo che da ieri sera non da più notizie di sé a casa – recita il testo pubblicato sul noto social network – per favore contattatemi. Ha 18 anni, vive a Catania e si chiama Corrado Finocchiaro. Grazie". “