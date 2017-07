in foto: Corrado Finocchiaro.

Il 4 luglio Corrado Finocchiaro ha sostenuto gli esami orali di maturità al Liceo classico Nicola Spedalieri di Catania, è tornato a casa e la sera stessa è uscito con gli amici. Routine per chi chiude un ciclo e festeggia, ma da quel martedì del ragazzo 18enne non si avevano più notizie. Tanta la pena tra i familiari, che si appellano agli amici del ragazzo e alla Rete, fino a quando oggi, sabato 8 luglio, Corrado ha fatto ritorno a casa, rivelando la volontarietà del suo allontanamento pochi giorni prima.

Circa ventiquattro ore prima del suo ritorno a casa, la madre di Corrado aveva rivolto, rilasciando un'intervista a CataniaToday, un appello al figlio affinché rassicurasse almeno sul suo stato di salute e che non fosse vittima di qualche malintenzionato. Nei giorni precedenti la stessa donna aveva diffuso su Facebook un messaggio simile: "Caro Corrado, io, papà e Riccardo siamo molto in pena per te, vogliamo solo sapere come stai. Ti amiamo tanto e ci manchi da morire". Successivamente anche gli amici usavano il noto social network per reperire informazioni: "Se avete visto questo ragazzo che da ieri sera non da più notizie di sé a casa – recita il testo pubblicato sul noto social network – per favore contattatemi. Ha 18 anni, vive a Catania e si chiama Corrado Finocchiaro. Grazie".

Le ricerche si erano estese a tutta la zona etnea e alla provincia siracusana, data la provenienza del padre del giovane, nato a Noto.