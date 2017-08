Nuovo caso di abusi sessuali in una comunità religiosa. Siamo in Sicilia, dove quattro persone sono state arrestate a Catania con l'accusa di atti di violenza sessuale commessi su minorenni all'interno di una congregazione religiosa. È questo quanto emerge dall'operazione chiamata “12 apostoli” avviata dalla Polizia postale e delle Comunicazioni di Catania e coordinata dalla Procura distrettuale etnea. Le indagini sono concentrate su una comunità di circa cinquemila adepti che è stata fondata da un sacerdote ormai deceduto da tempo.

Associazione per delinquere e violenza sessuale aggravata ai danni di minori – Il gip ipotizza nei confronti degli indagati i reati di associazione per delinquere e violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni. Gli abusi sessuali che sarebbero stati commessi sui minori della comunità religiosa, secondo quanto è emerso, venivano “giustificati” come “azioni mistiche spirituali”.

Arrestati un uomo e tre donne – Gli arrestati sono un uomo, un presunto “santone”, e tre donne sue collaboratrici. Dalle indagini del compartimento Sicilia orientale della polizia postale è emerso che l'uomo avrebbe abusato di minorenni per purificarle e “iniziarle” alla vita spirituale, mentre le tre donne avrebbero avuto il ruolo di plagiarle per convincerle a subire la violenza sessuale facendo credere loro che fossero appunto “azioni mistiche spirituali, aventi valenza religiosa”.