Avrebbero finto di darle un passaggio a casa dopo la serata in discoteca, ma una volta in macchina l'hanno condotta in un luogo appartato avrebbero abusato di lei più volte a turno. È questa la pesantissima accusa nei confronti di tre giovani di 36, 34 e 23 anni, arrestati nelle scorse dai carabinieri di Catania dopo la denuncia della vittima. La notizia, riportata dal quotidiano La Sicilia, ha trovato conferma in ambienti investigativi e giudiziari.

L'episodio risale alla notte tra sabato e domenica quando la ragazza di 25 anni ha incontrato e conosciuto in una discoteca del capoluogo etneo i tre ragazzi fermati. Secondo l'accusa, dopo la serata uno dei tre uomini si sarebbe offerto di accompagnare la ragazza a casa ma una volta in macchina la giovane si sarebbe ritrovata con gli altri due già dentro la vettura. L'auto poi si sarebbe dirette verso la campagna, in contrada ‘Muscalora' a Misterbianco, alle porte della città, dove i tre avrebbe ripetutamente abusato sessualmente di lei, abbandonandola poi sul ciglio della strada.

A lanciare l'allarme, intorno alle cinque del mattino di domenica, è stato un passante che ha visto la ragazza a terra da sola in strada e ha chiamato il 112. La 25enne è stata condotta con un'ambulanza nell'ospedale Garibaldi di Catania, dove è stata ricoverata in stato di shock, mentre i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini che hanno portato in poche ore al fermo dei tre, tutti residenti nella zona.