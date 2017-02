Il deputato grillino e componente del Copasir, Angelo Tofalo, è stato sentito oggi come persona informata dei fatti dal pm della Dda di Napoli Catello Maresca nell'ambito dell'inchiesta sui presunti contatti avuti con Annamaria Fontana, arrestata per traffico internazionale di armi, a cui il parlamentare del M5S avrebbe chiesto di fargli da intermediaria per incontrare l’ex premier islamista del dissolto governo di salvezza nazionale libico, Khalifa Ghwell. In particolare, a Tofalo gli inquirenti hanno chiesto spiegazioni sul presunto incontro (poi saltato per motivi non precisati) che il deputato si sarebbe impegnato a organizzare a Roma, al quale erano stati invitati lo stesso Ghwell e diversi esponenti di fazioni libiche, come “Al Tani e forse anche il colonnello Haftar”.

L’evento, ha raccontato ai magistrati Annamaria Fontana, doveva servire a “impostare un rapporto di cooperazione e sicurezza tra l’Italia e la Libia”. Fra i partecipanti, ha sostenuto sempre la donna nell’interrogatorio del 13 febbraio scorso, ci sarebbero stati “a detta di Tofalo, anche Di Maio e Di Battista del Movimento 5 Stelle e altre figure istituzionali non meglio precisate”. Erano state fissate anche le date, 26, 27 e 28 novembre 2016. Va ricordato che Tofano non è indagato e già nei giorni scorsi è stato sentito dai pm, dopo essersi presentato spontaneamente in Procura. In quest’occasione, il deputato del Movimento 5 Stelle ha detto che i rapporti con Anna Maria Fontana erano stati "tutti finalizzati alla raccolta di informazioni per la sicurezza della Repubblica e nell’esercizio delle mie prerogative e funzioni parlamentari".