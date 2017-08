Un sospetto caso di contagio da virus zika ha fatto scattare l'allerta nelle scorse ore a Faenza, in provincia di Ravenna, dove le autorità hanno avviato immediatamente la procedura precauzionale prevista dai protocolli per simili casi. L'allarme è scattato dopo che una giovane appena tornata da un recente viaggio in Sud America ha accusato febbre alta e altri sintomi riconducibili al virus. Anche se le condizioni della donna non sono preoccupanti, gli esami medici hanno evidenziato il pericolo e così è partita la segnalazione con l'avvio del piano regionale di prevenzione e disinfestazione.

In via precauzionale dunque per tre giorni consecutivi è stato ordinato l’intervento di disinfestazione delle zanzare sia nelle parti pubbliche che in case e giardini privati, anche porta a porta. Il virus infatti viene trasmesso anche dalle zanzare che pungendo una persona malata possono infettare altri fungere da vettore del contagio. La zona interessata in particolare è quella intorno a via Laghi dove in un raggio di alcune centinaia di metri sono in corso operazioni di bonifica, in particolare della zanzare tigre.