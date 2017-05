Dopo giorni di battage mediatico, Federico Ghizzoni – ex amministratore delegato di Unicredit finito al centro della polemica a causa di alcune rivelazioni su una presunta trattativa tra l'allora ministro della Riforme Costituzionali Maria Elena Boschi per l'acquisizione di Banca Etruria rese dall'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli – parla ai cronisti, sottolineando di essere intenzionato a rilasciare dichiarazioni sulla vicenda solo nel caso in cui dovesse essere chiamato in sede di commissione d'inchiesta parlamentare: "Se mi convocheranno parlerò alla commissione d'inchiesta: in Parlamento, non sui giornali, risponderò ovviamente a tutte le domande che mi faranno". "Adesso non parlo, perché non si può mettere in mano a un privato cittadino la responsabilità della tenuta di un governo. E' un caso della politica, sarebbe dovere e responsabilità della politica risolverlo ", avrebbe sostenuto Ghizzoni durante un pranzo domenicale a porte chiuse, riferisce il quotidiano Repubblica.

Federico Ghizzoni, dunque, cerca di tenere a bada le polemiche dichiarandosi disponibile a parlare della questione e a rispondere a tutte le domande qualora il Parlamento dovesse decidere di indagare sulla vicenda Boschi. "Qualsiasi cosa dicessi ora, sarebbe strumentalizzata da una parte politica contro l'altra, e contro di me. Oltre poi al fatto che quando studiavo da banchiere mi hanno insegnato che la riservatezza è una virtù. Anche se sono una persona emotiva, e in questi giorni la pressione mediatica su me e la mia famiglia è notevole, mi sento assolutamente sereno. Se mi convocheranno sono disposto a rispondere a tutte le domande della commissione d'inchiesta parlamentare: ho letto che partirà presto, mi auguro sia vero", sottolineando comunque che "è normale che politici e banchieri si parlino, specie nelle situazioni di crisi".

A scatenare la polemica deflagrata nei giorni scorsi è stata una rivelazione resa da Ferruccio De Bortoli alla vigilia della presentazione del suo nuovo libro, "Poteri forti", pubblicato lo scorso 11 maggio: "L'allora ministra delle Riforme, nel 2015, non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit. Maria Elena Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere", si legge nel libro di De Bortoli.