A distanza di otto anni e mezzo la Giamaica perde l’oro olimpico vinto alle Olimpiadi di Pechino del 2008 nella staffetta 4×100. Perché le controanalisi hanno certificato la positività di Nesta Carter, uno dei quattro alfieri della squadra che aveva conquistato la medaglia più prestigiosa. Decade l’oro dunque della Giamaica e decade uno degli ori del grandissimo Usain Bolt, che in Cina iniziò i suoi trionfi, perché vinse anche nei 100 e nei 200 metri. La beffa è enorme per la nazionale giamaicana e soprattutto per Bolt che perde così, per colpe non sue, uno dei suoi nove ori olimpici e perde il primo dei tre treble conquistati ai Giochi.

Il Cio ha ufficializzato la squalifica di Carter trovato positivo per metilexanemina, uno stimolante proibito. L’atleta giamaicano, che ha vinto l’oro nella staffetta anche nel 2012, dunque otterrà una squalifica a causa del doping che con ogni probabilità porrà fine alla sua carriera. Perché Carter compirà trentadue anni quest’anno e difficilmente potrà ritornare a grandi livelli dopo questa squalifica. La medaglia d’oro della staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Pechino passa a Trinidad&Tobago, con quattro atleti che a distanza di nove anni che festeggeranno una medaglia preziosa. L’argento passa al Giappone, mentre sul podio sale il Brasile.

Usain Bolt perde dunque uno dei suoi nove ori olimpici e perde così il ‘triplete' olimpico. Di sicuro l’essere sceso a otto ori non va a scalfire comunque la sua grandezza. Perché Bolt è stato il primo uomo a vincere per due volte consecutive nella storia delle Olimpiadi l’oro nei 100 metri, e nel 2016 a Rio è diventato il primo a vincere per tre volte di fila. Inoltre ha stravinto anche tre ori nei 200 metri. Ed aveva vinto anche tre volte la staffetta 4×100. Speriamo che in futuro non arrivino però brutte sorprese dagli altri ori conquistati con la staffetta. Perché Nesta Carter l’oro lo ha vinto nella 4×100 anche a Londra 2012.