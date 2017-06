Un carro armato italiano è stato “sequestrato” dalla polizia austriaca. Il particolare episodio si è verificato qualche giorno fa a pochi chilometri dal confine di Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia. A scrivere della “disavventura” del carro armato è il quotidiano "Il Gazzettino" che cita Kleine Zeitung. A quanto pare tutto è iniziato con un controllo di routine. Gli agenti austriaci hanno bloccato il cingolato PzH 2000 del nostro Esercito lungo la A2 nel tratto tra Arnoldstein e Warmbad e durante le verifiche del caso sarebbe emerso che la ditta privata, con sede a Bolzano, non avrebbe rispettato le norme locali sul massimo carico per asse ammesso. A quel punto è scattato il blocco del trasporto con l'insolito carico che adesso si trova fermo in un parcheggio autostradale per trasporti speciali.

Dall’Italia in Germania per una manutenzione – Il veicolo cingolato, da quanto è emerso, doveva essere portato dall'Italia alla Germania per una manutenzione. Come si legge sui “Diari di Udine”, il camion incaricato del trasporto è potuto ripartire martedì sera, dopo l’integrazione della documentazione per il viaggio. Il mezzo attualmente è in uso in Afghanistan ed è considerato all’avanguardia nella sua categoria. È lungo 12 metri e pesa 55 tonnellate.