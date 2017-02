Tagli drastici al personale e chiusure di tre punti vendita su tutto il territorio nazionale italiano. Quanto annunciato settimane fa dal colosso francese della grande distribuzione Carrefour si sta per concretizzare. Oggi Carrefour ha aperto la procedura di mobilità per cinquecento lavoratori di 57 ipermercati italiani. Lo rendono noto i sindacati che fanno sapere di voler chiedere al più presto un incontro con l'azienda per conoscere il piano industriale. Da adesso in poi ci saranno 45 giorni di tempo per raggiungere un accordo sindacale sulla mobilità, più altri trenta in sede ministeriale. Nei prossimi giorni sono in programma le assemblee con i lavoratori.

Prevista chiusura di due ipermercati Carrefour in Piemonte e uno in Campania – Il piano di Carrefour prevede in particolare la chiusura di tre punti vendita: quelli di Borgomanero, in provincia di Novara, quello di Trofarello, in provincia di Torino, e quello di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Il Carrefour di Trofarello dà lavoro a settanta dipendenti più l’indotto, quello di Borgomanero conta invece quarantacinque addetti diretti che salgono a circa 100 con quelli indiretti. Annunciando i licenziamenti a fine gennaio i sindacati avevano anche sottolineato che “sono state inoltre anticipate dall'azienda una serie di esigenze organizzative che implicherebbero un ulteriore e grave peggioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti della società”.