Una situazione davvero surreale e bizzarra quella di fronte alla quale si sono trovati i carabinieri di Carpi qualche sera fa. Mentre stavano conducendo i controlli di routine per contrastare i bivacchi che si protraggono fino a notte fonda nei parchi e nelle piazze del comune in provincia di Modena, si sono imbattuti in un ragazzo del posto, steso a terra in piazzale Ramazzini, profondamente addormentato sul selciato, abbracciato alla statuetta di un nano da giardino.

Il 25enne era talmente ubriaco che i militari dell’Arma per svegliarlo hanno dovuto chiamare un’ambulanza e trasportarlo in ospedale. Qui è stato sottoposto ad un trattamento ricostituente e rimesso in sesto, ma i postumi della sbronza erano talmente forti che il giovane non ricordava neppure cosa aveva combinato la sera prima, e soprattutto come si era procurato quel nano, evidentemente portato via da qualche cortile durante la notte brava. Per il giovane è scattata la denuncia e la multa per ubriachezza e per la violazione del regolamento comunale sul decoro urbano.