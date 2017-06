in foto: Caroline Devlin e Susan Nicholson

Nel Regno Unito un uomo di 52 anni, l’ex chef Robert Trigg, sta affrontando un processo perché accusato dell’omicidio di due donne che avevano avuto una relazione con lui. Le vittime sono Caroline Devlin, 35 anni, e Susan Nicholson, coetanea di Trigg. La prima, mamma di quattro figli, è morta nel 2006, l’altra nel 2011, ed entrambe sarebbero state trovate al mattino dall’uomo prive di vita. Come si legge sui media britannici, inizialmente le due morti non sembravano sospette ma la polizia avrebbe poi trovato delle significative somiglianze nelle modalità di ritrovamento dei due corpi e nel comportamento dell’uomo che hanno fatto riaprire le indagini. Da parte sua l’ex chef ha sempre respinto le accuse parlando di morti naturali. In particolare l’uomo, riguardo la morte di Caroline Devlin, ha detto di aver avuto un rapporto sessuale con la donna e di averla poi ritrovata in una posizione insolita quando si è svegliato.

I dubbi sui due decessi – Secondo l’uomo, la 35enne sarebbe stata stroncata da un aneurisma durante il sesso. Lui non si sarebbe accorto subito del decesso e per questo avrebbe chiamato i soccorsi solo dopo del tempo. Ma se alcuni esami da un lato hanno confermato l’ipotesi di una morte naturale, altri hanno invece escluso l’aneurisma. Ma al di là dei dubbi sulla morte di Caroline non appare chiaro neppure il decesso dell’altra compagna di Trigg, Susan. In questo caso sono state riscontrate compressioni del torace e del viso che il perito della difesa attribuisce a un episodio accidentale, dovuto alla stazza dell’uomo, che in pratica avrebbe schiacciato l’amante col suo peso senza rendersene conto. Forse la donna, che quella sera aveva bevuto, non si sarebbe resa conto del pericolo.