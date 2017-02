Viene venduto come un normale costume da carnevale da infermiera destinato alle bimbe ma all'interno della confezione in realtà c'è un costumino che non sembra per nulla adatto ai piccoli: un abitino da infermiera sexy con tanto di giarrettiera abbinata, tacchi e una enorme siringa finta. È quanto apparso sugli scaffali di alcuni negozi per l'infanzia di Bari e che, come riporta Repubblica, ha attirato anche l'attenzione della garante per i minori della Regione Puglia, Rosy Paparella. Ad accorgersi dell'abitino è stata un mamma e giornalista pugliese che entrando nel negozio è rimasta colpita dall'oggetto e ha deciso di fotografarlo inviando una segnalazione al garante.

La garante dal suo canto ha preso in carico la segnalazione e ha annunciato che intende risalire al produttore dell'oggetto per sensibilizzarlo a non vendere più prodotti analoghi. "Questo l'abito per Carnevale esposto in un accorsato negozio di articoli per l'infanzia a Bari" ha scritto Rosy Paparella sul suo account Facebook, aggiungendo: "Non solo il buon senso ma anche l'esperienza sugli stereotipi sessisti suggerirebbe quantomeno di boicottarne l'acquisto". "Per il momento intendiamo risalire alla ditta produttrice, per tentare un'azione di sensibilizzazione. Domani invieremo richiesta di informazioni al commerciante. In ogni caso non è la prima volta. L'anno scorso si è verificata una situazione analoga in un grande magazzino del barese. Comunque non sono segnali innocenti" ha concluso la garante.