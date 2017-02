Il Carnevale di Rio de Janeiro interrotto da un incidente che ha provocato almeno otto feriti tra cui due in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto al Sambodromo di Rio, quando il galleggiante governato dalla scuola di samba Paraíso do Tuiuti si è schiantato contro una recinzione che separa le tribune dal marciapiede ferendo in questo modo alcuni tra spettatori, festaioli e giornalisti. Secondo la prima ricostruzione di quanto accaduto, probabilmente a causa della pioggia i membri della scuola di samba hanno avuto difficoltà a manovrare il carro e quindi, dopo aver perso il controllo, il carro si è schiantato contro uno dei balconi che costeggiano il percorso travolgendo il pubblico. Lo spettacolo del Carnevale di Rio, celebre in tutto il mondo per i suoi costumi e colori, comunque è andato avanti nonostante l'incidente.

Feste ridimensionate a causa della crisi in Brasile – Quest’anno sul Carnevale brasiliano pesano particolarmente la crisi economica, l’insicurezza provocata dalle rivolte carcerarie scoppiate il mese scorso e anche la nuova emergenza sanitaria causata dalla febbre gialla tanto che diversi eventi sono stati cancellati o ridotti. In base a uno studio di “Folha de S.Paolo”, il principale quotidiano nazionale, almeno 37 manifestazioni finanziate con risorse pubbliche sono state annullate.

Carnevale di polemiche a Rio de Janeiro – A Rio l’apertura del Carnevale è stata anche accompagnata da un'insolita polemica: alcuni organizzatori dei “blocos de rua” (sfilate di strada) hanno deciso di eliminare dal loro repertorio le “marchinhas” (marcette) che fanno allusione al colore della pelle o all'orientamento sessuale poiché giudicate offensive o discriminanti. È stata inoltre criticata la decisione del sindaco evangelico di Rio, Marcelo Crivella, di non partecipare alle sfilate in programma al Sambodromo.