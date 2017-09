Carmel Fenech, di Peckham è scomparsa nel maggio del 1998 dalla sua casa di Crawly, nel Sussex (Inghilterra). Le prime indagini sulla ragazza portarono alla luce i suoi problemi di tossicodipendenza, avvalorando la pista di un allontanamento volontario, circostanza che, dalle prime fasi dell'inchiesta scoraggiò le ricerche. Carmel, infatti, si era allontanata da casa già altre volte, facendo ritorno qualche giorno dopo.

Il bullismo e il tunnel della droga.

Con il trascorrere dei mesi la madre di Carmel, Deirdre, cominciò a maturare l‘angoscioso dubbio che sua figlia non fosse più in vita. “Mi piacerebbe pensare che sia ancora viva, ma non credo che lo sia – dice al ‘The Sun' – A quest’ora Carmel sarebbe tornata a casa". Qualcuno, secondo Deirdre, potrebbe aver approfittato dello stato di fragilità della ragazza, in balia della dipendenza da crack e LSD e con un passato di bullismo. Recentemente i disegnatori forensi hanno tracciato un identikit dell'aspetto che potrebbe avere oggi l'allora 16enne, ma le ricerche si sono di fatto fermate due decenni fa.

Dimenticata.

Deirdre Fenech, oggi 61enne, ha confessato al quotidiano britannico ‘The Sun' di essere molto amareggiata per lo scarso rilievo che il caso ha avuto sulla stampa locale e nazionale. Secondo la madre di Carmel il caso di sua figlia è stato penalizzato dai media perché poco ‘appetibile'."Qualsiasi persona scomparsa merita tutta la pubblicità che può essere data, ma sembra che alcune vittime abbiano più attenzione di altre, sto parlando di Maddie".

La scomparsa di Maddie McCann.

Madeleine McCann, 4 anni, figlia di una coppia di medici di Leicester, è scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, Algarve, in Portogallo, dove era in villeggiatura con la famiglia. La bambina fu lasciata a dormire nel residence che ospitava la famiglia, mentre i genitori cenavano fuori con alcune coppie di amici, in un ristorante distante pochi passi dal residence. Al loro ritorno Maddie era sparita. Quando Kate Healy McCann e Gerry McCann denunciarono la sparizione della bambina l'Interpol diffuse un allarme mondiale e i giornali cominciarono a riportare aggiornamenti sul caso ogni giorno, dando alla scomparsa di Maddie una copertura che dura sino a oggi. "Siamo stati trattati come feccia perché veniamo da Peckham, non viviamo in una casa di lusso e i nostri figli avevano problemi. I McCann sono professionisti pieni di soldi… Noi no. Il succo è questo”. "Io però non ho lasciato i miei figli da soli per andare a mangiare fuori". Del caso di Carmel, oggi, continua a occuparsi la charity britannica ‘Missing people', impegnata nella ricerca di bambini e adulti scomparsi.