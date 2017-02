Durante l'esame del decreto Milleproroghe, l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Carlo Sibilia, è stato espulso dalla Camera dei Deputati per aver insultato la vicepresidente Marina Sereni, del Partito Democratico. Nel corso della seduta, il deputato pentastellato ha più volte interrotto gli interventi dei colleghi parlamentari, e per questo motivo è stato più volte richiamato all'ordine dalla vicepresidente Sereni, e infine ha sbottato definendo "cretina" l'onorevole del Partito Democratico. "La sovranità di quest'Aula si sta infrangendo sulla questione regolamentare che è la seguente: tutti i gruppi politici hanno presentato degli ordini del giorno per impegnare il governo in un senso o nell'altro per la questione degli ambulanti e dei tassisti. Credo che l'unica opportunità sia quella che il governo dia un parere sugli ordini del giorno, che non è un invito al ritiro, perché l'invito al ritiro è una richiesta al proponente", ha sostenuto l'onorevole Sibilia durante il suo intervento, interrotto dalla vicepresidente Sereni perché contrario al regolamento parlamentare.

"Onorevole Sibilia, la espello dall'Aula. Lei non è degno in questo momento di sedere in questa Aula perché ha offeso la presidenza. Da qui si è sentito chiaramente che si è rivolta a questo banco con un ‘cretina’”, ha quindi replicato la vicepresidente Sereni, espellendo il deputato grillino e invitando gli assistenti parlamentari a verificare che l'onorevole pentastellato abbandonasse davvero l'Aula. Su Twitter Carlo Sibilia ha raccontato brevemente l'episodio sostenendo un'altra versione dei fatti: "Sereni mi caccia da aula di Montecitorio dopo avermi tolto la parola mentre smascheravo il governo sulla porcata vs tassisti e ambulanti”.

Contro l'espulsione del deputato grillino hanno protestato i colleghi pentastellati e il deputato Davide Crippa, prendendo la parola in Aula, ha sostenuto che la vicepresidente della Camera avrebbe fornito "pareri discriminatori e personali” su Sibilia, in riferimento al "non è degno’ pronunciato durante il richiamo. "Ci sono gli stenografici dell’Aula. Riveleranno che mi riferivo a un momento specifico, a causa del linguaggio del tutto improprio”, ha ribattuto Sereni.