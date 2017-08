Carlo Nuzzi sta bene e al momento si trova in Spagna. Si tratta dello studente calabrese di ventotto anni di cui non si avevano notizie da venerdì 28 luglio – quando era scomparso da Bologna – e che ora, secondo quanto riportato dai media locali, si è messo in contatto con la fidanzata Rosa, una delle ultime persone che lo aveva visto. Il ragazzo avrebbe spiegato di essersi allontanato volontariamente e di trovarsi appunto in Spagna, a Barcellona. Il giovane, che non avrebbe soldi con sé, avrebbe chiesto aiuto alla famiglia per poter tornare in Italia. Per rintracciare Carlo i familiari e gli amici su Facebook avevano pubblicato un annuncio chiedendo a chiunque avesse informazioni di intervenire.

La pista dell'allontanamento volontario per gli esami non dati all'università.

Le indagini dei carabinieri si sono immediatamente orientate per l'allontanamento volontario. “Carlo stai tranquillo, torna presto a casa da noi”, aveva scritto il papà Antonio nei giorni scorsi. Il giovane potrebbe essersi allontanato per un senso di colpa nei confronti dei genitori: il suo curriculum universitario, infatti, sarebbe stato diverso rispetto a quello raccontato ad amici e parenti. Carlo è infatti uno studente di Farmacia all'Università di Bologna e, dopo la sua scomparsa, i carabinieri hanno scoperto che non gli mancavano solo un esame e la tesi di laurea prima di terminare gli studi, come aveva a lungo raccontato ad amici e parenti.

Carlo era scomparso dopo aver trascorso il pomeriggio con la fidanzata.

Nuzzi aveva fatto perdere le sue tracce nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Era sparito nel nulla dopo aver passato una giornata in ospedale insieme alla fidanzata che si era sottoposta a un intervento chirurgico. La sera era tornato a casa ed era rimasto per un po’ in compagnia dei coinquilini, poi era andato in camera sua. E da quel momento nessuno lo ha più visto.

Il commento del papà di Carlo.

“Sono felicissimo – ha detto il padre appena avuta la notizia – lo voglio riabbracciare al più presto. Adesso non mi interessa sapere perché lo ha fatto, anche se sicuramente i motivi saranno quelli che immaginiamo”.