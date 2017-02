in foto: Nala a destra

Un tranquillo pomeriggi di spesa all'Ikea si è rivelato l'inizio di una disperata ricerca fino ad ora senza esito per una coppia di giovani torinesi. Come racconta Torinotoday, infatti, i due, il 32enne Vincenzo e la fidanzata Alice di 31 anni, mentre caricavano la macchina dopo aver fatto compere nello store son state vittime del furto del loro amato cagnolino, Nala, un incrocio tra un chiwawa e un pinscher di quasi 2 anni. Presa dal momento la coppia non si era subito accorta subito della sparizione dell'animale. In quel momento infatti pioveva e Alice era corsa verso l'auto per mettere al riparo Nala mentre il fidanzato la seguiva col carrello.

Solo quando hanno caricato tutti i mobili in auto e stavano per andarsene i due si sono accorti che il cane era sparito. "Abbiamo visto che lo sportello lato passeggero era aperto . In quel momento ho capito che qualcuno ce l’aveva sottratto" ha ricordato Vincenzo, ricordando: " Saranno passati sì e no due minuti ed è in quel frangente che è avvenuto il furto". La coppia ha avvertito la sicurezza dello store e sporto denuncia ai carabinieri ma ora chiede collaborazione a tutti. Chi avesse notizia di Nala può chiamare Vincenzo al numero di telefono 345.1228081.