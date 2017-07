in foto: Justin Bieber in concerto.

Il concerto è passato con tutti i suoi entusiasmi e il clima di festa che accompagna eventi simili. Eppure non è mancata la paura. Justin Bieber si è esibito venerdì 30 giugno allo stadio di Cardiff e il ricordo della strage di Manchester, in cui persero la vita 22 persone durante l'esibizione di Ariana Grande, ritorna quando la polizia ha arrestato due uomini, di cui uno armato di machete. Il terrorismo, come ha tenuto a precisare la polizia gallese, non c'entra nulla con questo episodio, riconducibile invece ad una disputa legata al traffico.

Nelle vicinanze dello stadio, in cui poche ore dopo si è svolto il concerto, gli agenti hanno bloccato due uomini nelle strade affollate di fan. Intorno alle 3.05 del pomeriggio uno dei due, dell'età di 27 anni, ha cominciato a gridare ingiurie all'indirizzo di un tassista di 19 anni. Il primo ha preso poi un machete dalla sua auto e, armato, ha minacciato il secondo e chiunque gli si avvicinasse. Giunta sul posto, la polizia ha bloccato entrambi i soggetti.

Tante le testimonianze, ma la ricostruzione ufficiale di quanto accaduto ancora non è stata resa nota. Quello che si può escludere con certezza è che si tratti di un episodio riconducibile al terrorismo. Un testimone ha spiegato di aver "sentito urlare e visto la polizia bloccare un uomo e sequestrargli il coltello: è stato pauroso dopo quello che è successo al concerto di Ariana Grande". Un altro ha dichiarato di aver sentito l'uomo armato urlare che "i musulmani sono sporchi, assassini e bombaroli" e che li avrebbe "tolti di mezzo".