in foto: Shannon Murray.

Shannon Murray, attrice e modella che all'età di 14 anni è rimasta paralizzata a causa di un incidente subacqueo, era appena arrivata alla stazione centrale di Cardiff quando, come denunciato sul suo profilo Twitter, è stata vittima di un caso di discriminazione. Aperta la portiera di un taxi e intenzionata a salirvi a bordo, si è vista rifiutata e maltrattata. Il tassista "mi ha gridato contro" e "mi ha umiliata", racconta la donna. Nonostante avesse detto all'uomo che la carrozzina era pieghevole e diventava di piccole dimensioni, il tassista le avrebbe gridato di aspettare un veicolo più grande. L'attrice ha chiesto il numero di licenza del taxi e ha assicurato lo avrebbe riferito alle autorità, sebbene al momento non si segnalano denunce.

Purtroppo la donna ha dovuto attendere un altro taxi, ma l'uomo non è riuscito a trovare un altro cliente tanto facilmente. Altre sette o otto persone in fila per i taxi non sono volute salire a bordo di quello su cui era stata rifiutata Shannon Murray. La donna ha elogiato e ringraziato le persone che, rifiutando di usare quel taxi, le hanno dimostrato solidarietà: "Non conosco nessuno dei loro nomi, ma alle sette o otto persone che gli hanno voltato le spalle, dal fondo del mio cuore, dico Grazie". Shannon Murray è un'attrice che ha ricoperto diversi ruoli in drammi e serie tv, tra cui Casualty della BBC. Da circa vent'anni è impegnata in una campagna di sensibilizzazione sulla disabilità.

Un portavoce del Consiglio di Cardiff ha spiegato che è reato per un tassista rifiutare senza una giustificazione ragionevole una corsa che inizia e finisce nei confini della città. Pertanto, ha aggiunto, "chiediamo a chiunque voglia fare una denuncia contro l'autista e sia disposto a fornire la propria testimonianza al comitato, di contattarci e permetterci così di intervenire".